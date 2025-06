Tre Ligue 1-spelare stängs av – protesterade mot HBTQ-kampanj

🚨 Três jogadores foram SUSPENSOS por se recusarem a apoiar a jornada contra a homofobia na Ligue 1:



• Nemanja Matic (Lyon) e Ahmed Hassan (Le Havre): suspensão de 4 jogos por esconderem deliberadamente as cores do arco-íris com fita branca.



• Jonathan Gradit (Lens): suspenso… pic.twitter.com/MeoS1urX6o