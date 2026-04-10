Tredje raka förlusten för Hiljemarks Pisa

Pisa ligger sist i Serie A.

Under fredagen föll Oscar Hiljemarks lag med 3–0 mot Roma.

Oscar Hiljemark tog över ett krisande Pisa i Serie A. Svensken har ännu inte lyckats vända på den negativa trenden.

Under fredagen ställdes Pisa mot Roma som jagar Europa-placering i tabellen.

Matchen slutade 3–0 till huvudstadsklubben, efter ett hattrick av Donyell Malen, och det blev Pisas tredje raka förlust. Hiljemarks gäng ligger sist i Serie A med nio poäng upp till säker mark.

Det återstår sex omgångar i ligan.