Tredje raka förlusten för Hiljemarks Pisa
Pisa ligger sist i Serie A.
Under fredagen föll Oscar Hiljemarks lag med 3–0 mot Roma.
Oscar Hiljemark tog över ett krisande Pisa i Serie A. Svensken har ännu inte lyckats vända på den negativa trenden.
Under fredagen ställdes Pisa mot Roma som jagar Europa-placering i tabellen.
Matchen slutade 3–0 till huvudstadsklubben, efter ett hattrick av Donyell Malen, och det blev Pisas tredje raka förlust. Hiljemarks gäng ligger sist i Serie A med nio poäng upp till säker mark.
Det återstår sex omgångar i ligan.
