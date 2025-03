Kristoffer Olsson hyllades av Midtjylland-fansen under kvällens match mot Bröndby IF.

Efter matchen fick han fina ord av lagkapten Mads Bech Sørensen också.

– Jag önskar honom all lycka. Det är en duktig fotbollsspelare, en fantastisk kille, säger han till FotbollDirekts systersajt Tipsbladet.

Kristoffer Olsson ska flytta hem till Sverige.

Det stod klart under gården, FC Midtjylland meddelade då att parterna var överens om att gå skilda vägar i förtid.

Ikväll spelade FC Midtjylland ligamatch mot Bröndby IF och i samband med det hyllades Olsson av klubben och av supportrarna.

Efter kvällens match kom även FC Midtjyllands lagkapten, Mads Bech Sørensen, med fina ord och lyckönskningar till svensken.

– Jag önskar honom all lycka. Det är en duktig fotbollsspelare, en fantastisk kille, säger han till FD:s systersajt Tipsbladet och fortsätter:

– Jag tror det kommer att bli bra för honom att komma hem till Sverige, komma hem till familjen och få träna fotboll. Det är speciellt, vi önskar honom all lycka framöver.