Trots El Clásico-succén – internt missnöje med Alonso

Så sent som i helgen vann Real Madrid El Clásico-mötet med Barcelona.

Ändå kommer nu uppgifter om internt missnöje med tränaren Xabi Alonso.

Tre av tre segrar i Champions League, fem poängs ledning i La Liga och så en alldeles färsk seger i El Clásico mot Barcelona.

Men trots succén kommer nu uppgifter om internt missnöje med lagets tränare Xabi Alonso som tog över i somras efter Carlo Ancelotti.

Det är The Athletic som skriver att Vincicius Junior, som i matchen mot Barcelona byttes ut och visade stort missnöje, inte är den enda som har problem med Alonsos strikta ledarskap och träningar.

Samtidigt ska Alonso själv vara obrydd med tanke på lagets fina form.