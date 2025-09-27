Trots nya succén – Juventus vill sälja Vlahovic

Han sågs som oönskad i somras.

Ändå blev Dusan Vlahovic kvar i Juventus.

Trots att han nu gjort fyra mål på fem matcher uppges klubben vilja sälja serben i januari.

Till sommaren löper kontraktet ut.

Därför ville Juventus göra sig av med Dusan Vlahovic inför den nya Serie A-säsongen.

Men serben blev kvar – och har nu gjort ny succé i klubben som han kom till från Fiorentina 2022.

På fem matcher har nu Vlahovic noterats för fyra mål och en assist.

Trots detta uppger Gazzetta dello Sport att Juventus vill sälja Vlahovic i januari, detta för att inte tappa anfallaren gratis till sommaren.

Enligt tidningen finns intresse från Manchester United och Chelsea.

Vlahovic är i dag hela Serie A:s bäst betalda spelare och en förlängning av kontraktet ska därför inte vara aktuellt då Juventus inte är redo att fortsätta betala så dyra pengar för 25-åringen.