Foto: Bildbyrån

Tuchel får kasta om – O’Reilly ersätter James

Englands förbundskapten Thomas Tuchel har fått ändra om i landslagstruppen.
Reece James har nämligen tvingats lämna återbud till landslagssamlingen.
Han ersätts av Nico O’Reilly.

England ställs under kommande landslagssamling mot Wales i en träningsmatch och Lettland i VM-kvalet.
Inför de mötena så har nu Thomas Tuchel fått ändra om i truppen.

Denna måndag står det klart att Reece James (Chelsea) lämnar återbud till landslagssamlingen och att han ersätts av Nico O’Reilly (Manchester City).
Det är första gången som City-försvararen är med i det engelska A-landslaget.

England inleder landslagssamlingen mot Wales på Wembley på torsdag.

