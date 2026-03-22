Tungt för Hiljemark – Pisa föll stort mot Como

Oscar Hiljemark har det tufft i Pisa.

Under söndagen föll de mot Como med 5–0.

Foto: Bildbyrån

Pisa ligger i botten av Serie A. Förra veckan tog den svenske tränaren Oscar Hiljemark sin första seger med klubben när Cagliari besegrades med 3–1.

Under söndagen ställdes Hiljemarks gäng mot succélaget Como. Då blev det en klar förlust med 5–0.

I Como huserar svenskarna Noel Törnqvist och Adrian Lahdo. Båda två blev kvar på bänken.

Pisa ligger fortsatt sist i Serie A.