Tungt för Holm – Napoli sänkte Bologna i supercup-finalen

Napoli vann den italienska supercupfinalen mot Bologna.

Slutresultatet skrevs till 2–0.

Foto: Alamy

Under måndagen avgjorde den italienska supercupen. Napoli ställdes mot Bologna, som skrällartat slog ut Inter i semifinalen. Det blev dock inget jubel den här gången för Emil Holm och hans lagkamrater.

Napoli stod för en säker seger efter att Napolis David Neres stänkt in dubbla mål, vilket blev matchens enda.

Slutresultatet skrevs till 2–0 och det blev Napolis tredje supercup-titel. Emil Holm fick nöja sig med en silvermedalj.