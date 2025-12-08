Tungt för Real Madrid – Militão borta 3-4 månader

Real Madrid meddelar ett bakslag.

Mittbacken Eder Militão är skadad och blir borta i 3–4 månader, enligt Cope.

Foto: Alamy

Real Madrid-mittbacken Eder Militão utgick skadad i ligamatchen mot Celta Vigo. Under måndagen meddelar klubben att brassen åkt på en lårskada.

”Efter tester som utförts på vår spelare Éder Militão av Real Madrids medicinska avdelning har han diagnostiserats med en bristning av biceps femoris-senan i vänster ben, vilket specifikt påverkar den proximala senan. Hans utveckling kommer att övervakas”, skriver ”Los Blancos” i ett meddelande på sin hemsida.

Enligt den spanska sajten Cope kommer Militão att bli borta 3–4 månader. Detta på grund av att bristningen har spridit sig till senan vilket gör skadan mycket allvarligare.

Ytterligare ett avbräck i Real Madrids backlinje är Trent Alexander-Arnold som blir borta i två månader med lårproblem.