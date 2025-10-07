Tungt för Rosengård – föll i Lissabon

FC Rosengård fortsätter att ha det tufft.

Skåneklubben föll i första mötet mot Sporting Lissabon.

Hemmalaget vann med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Rosengårds slåss för sin överlevnad i damallsvenskan samtidigt som man ikväll klev in i Europa Cup.

På andra sidan stod den portugisiska storklubben Sporting Lissabon och även i Europa så fortsatte kräftgången för Skåneklubben.

Hemmalaget tog ledningen i den 39:e minuten genom Madison Haugen och i den 60:e minuten utökade Carolina Santiago till 2–0 och på stopptid fastställde Flor Bonsegundo slutresultatet till 3–0.

Rosengård har att göra med andra ord ifall man ska ta sig vidare. Returmötet går av stapeln i Skåne nästa onsdag.