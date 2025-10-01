STOCKHOLM. Bella Andersson lämnade Hammarby för den spanska storklubben Real Madrid i somras.

Förra helgen fick hon debutera för huvudstadsklubben – något som gör nära vännen Smilla Holmberg otroligt glad.

– Jag är så stolt och jag hoppas hon får spela ännu mer, säger Holmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Flera år tillsammans i Hammarby och tre år på gymnasieskolan Sjölins tillsammans, men i somras splittrades duon Bella Andersson och Smilla Holmberg. Den förstnämnde såldes av Hammarby till den spanska storklubben Real Madrid.

Den gångna helgen var det också dags för Andersson att göra sin första tävlingsmatch i den spanska klubben. 19-åringen spelade hela matchen mot CF Tenerife (som slutade 0–0) och när Anderssons debut kommer på tal med Smilla Holmberg visar hon otrolig glädje för sin nära vän.

– Superkul för henne, jag är så stolt över henne och allt hårt jobb hon har lagt ned. Jag skyndade mig efter Växjö-matchen för att sätta på och se hennes match. Men som sagt, så kul för henne, jag är så stolt och jag hoppas hon får spela ännu mer, säger Holmberg till FotbollDirekt.

I och med att matchen på Teneriffa började 17:30, medan Hammarbys match mot Växjö drog igång vid 16:00, så kunde inte Holmberg se hela Anderssons debut, men hon ger ändå sin tidigare lagkamrat höga betyg.

– Jag såg inte hela matchen, men det jag såg var hon riktigt bra. Jag pratar väldigt mycket med henne också och hon var väldigt nöjd.

”Redan i december blir det ner och kolla”

För Real Madrid och Bella Andersson har säsongen så gott som precis startat, medan damallsvenskan börjar lida mot sitt slut. Detta öppnar såklart möjligheterna för Holmberg att åka och hälsa på nere i Spanien och en resa till en spanska huvudstaden är redan bokad.

– Det har jag, redan i december blir det ner och kolla på när hon möter Wolfsburg, så det blir Smilla Vallotto också, så det blir en rolig match.

Vem hejar du på då när det är två gamla lagkamrater som ställs mot varandra?

– Jag hejar på dem som spelare men inget lag, säger Holmberg med ett skratt.

Trion Vallotto, Andersson och Holmberg efter att Bajen säkrat cuptiteln tidigare i år. Foto: Bildbyrån.

Holmberg och Hammarby har som sagt ett gäng viktiga matcher kvar här hemma, men redan nu kan vi enkelt slå fast att årets säsong varit en riktig succé för ytterbacken. Frågan framöver lär vara ifall Hammarby får behålla henne, för intresse ute i Europa lär det finnas. Några försök att locka henne till Real Madrid har dock inte gjorts ännu.

– Nej, Bella håller sig lugn och jag trivs väldigt bra Hammarby i just nu, avslutar Holmberg.

18-åringen står den här säsongen noterad för sex mål och två assist på 20 matcher i damallsvenskan.