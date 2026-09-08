Två svenskar nominerade till årets tränare

Nomineringarna till årets tränare i damfotbollen har släppts.

Då finns Häckens Elena Sadiku och Manchester Citys Andrée Jeglertz med.

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Under tisdagen släpptes nomineringarna till Ballon d’Ors priser. Ett av dem är årets tränare i damfotbollen. När nomineringarna kablades ut stod det klart att två svenska representanter fanns med.

En av de svenska tränarna på listan är Häckens Elena Sadiku, som tog Hisingsklubben till ett Europa Cup-guld. Dessförinnan skördade hon framgångar i Celtic.

”Sadiku är inte bara en högt ansedd coach. Hon är en coach som förändrar”, står det i motiveringen.

Det andra svenska namnet på listan är Andrée Jeglertz. 54-åringen guidade Manchester City till deras mest framgångsrika säsong någonsin i proffsfotbollen.

”Genom att främja högt förtroende, tydlighet och anpassningsförmåga förvandlade Jeglertz Manchester City till en sammanhållande kraft”, skriver Ballon d’Or.

Resterande nomineringar är Lyons Jonatan Giraldez, Japans Nils Nielsen och Barcelonas Pere Romeu.