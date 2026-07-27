Tvingades bort mot tränarens vilja: ”Den bästa”

Kang-In Lee tvingades bort från Valencia trots att tränaren José Bordalás ville ha kvar sydkoreanen. Sedan dess har den tekniske mittfältaren vunnit dubbla Champions League-guld med PSG och är nu sommarens prestigeförvärv i Atlético Madrid.

– Han var den bästa, jag ville inte att han skulle lämna, berättar nu Bordalás enligt spanska tidningen AS.

Foto: Bildbyrån

Han spåddes bli Valencias nya juvel och kom upp ungefär samtidigt som Ferran Torres i klubbens A-lag.

Därför höjde många på ögonbrynen när Kang-In Lee inte längre var önskad i Valencia och skeppades bort mot nya tränaren José Bordalás vilja i slutet av sommaren 2021.

Medan Ferran Torres fick igenom en drömflytt till Manchester City sommaren innan fick Lee nöja sig med RCD Mallorca, nykomling i La Liga.

Men sydkoreanen skulle få sista ordet genom att efter två år på semesterön lämna för PSG – och väl i den franska huvudstadsklubben vann han dubbla Champions League-titlar samtidigt som Valencia slagits för överlevnad i spanska ligan.

Nu är 25-åringen Atlético Madrids stora prestigeförvärv den här sommaren där Lee tar över Antoine Griezmanns tröja nummer 7.

Nu öppnar Bordalás upp om Valencias misstag att släppa Lee för fem år sedan, något som återges av bland annat Madridbaserade jättetidningen AS.

– Han var den bästa, jag ville inte att han skulle lämna. När jag kom till Valencia fick jag veta att spelaren inte kunde stanna, att han var en dålig lagkamrat, att killen var tvungen att gå, oavsett vad.

Den i dag 62-åriga Bordalás fick efter blott en säsong i Valencia sparken och återvände då till Getafe, klubben som han var i innan flytten till Valencia. Han medger själv hur paff han blev över spanska storklubbens övertygelse kring att det rätta var att skeppa Kang-In Lee.

– Jag var förvånad. Jag minns att jag frågade: ”Om den här killen är den bästa, varför gör ni er av med honom?”. Jag förstod det aldrig.