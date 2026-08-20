Tyske profilen går till attack mot Infantino: ”Början på slutet”

Bayern Münchens hederspresidenten Uli Hoeness är kritisk till Gianni Infantino.

Tysken syftar på beslutet att häva Folarin Baloguns avstängning under VM.

– Herr Infantino har gjort några misstag, säger han till NTV.

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Det har stormat kring Fifa-presidenten Gianni Infantino.

En uppmärksammad händelse var under sommarens VM när värdnationen USA:s stjärna Folarin Balogun fick sin avstängning hävd.

Efter mästerskapet presenterade Fifa förslaget att sälja VM till privata investerare. Något som väckte stark kritik från flera håll. Både medlemsförbund och anställda hos Fifa har öppet tagit avstånd från Infantino.

Nu reagerar dessutom Bayern Münchens hedersledamot Uli Hoeness i en intervju med NTV.

– Herr Infantino har gjort några misstag i sin fotbollskarriär, men detta var ett av de största, säger han och syftar på Balogun-fallet.

– Om man låter en man som Donald Trump bestämma eller påverka om en spelare stängs av eller inte, så är det början på slutet, för tävlingen.

Hoeness menar att det var droppen för honom.

– Och om vi accepterar något sådant, då är det inte längre min sport. Det var oacceptabelt för mig.