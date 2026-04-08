Uppgifter: Asencio petadades – efter konflikt med Arbeloa

Raúl Asencio var petead ur Real Madrids trupp i flera matcher.

Detta springer sig ur en konflikt med tränaren Álvaro Arbeloa.

Det rapporterar spanska Marca.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid-mittbacken Raúl Asencio fanns inte med i startelvan mot Manchester City i Champions League, trots att han innan denna spelat med skadebekymmer för att göra sig tillgänglig.

När tränaren Álvaro Arbeloa meddelade beslutet skapade detta en irritation hos 23-åringen som i sin tur förvärrade situationen, rapporterar spanska Marca.

Inför matchen mot Elche i La Liga skulle Asencio ha spelat från start. Samma dag som matchen ägde rum berättade han dock att han drogs med en skada som omöjliggjorde spel. Det ska i sin tur ha fått Arbeloa missnöjd och ha ökat konflikten ytterligare.

Asencios ”val” att inte spela mot Elche renderade i sin tur i att Antonio Rüdiger, som skulle ha vilat, tvingades spela matchen. Även detta ska ha skapat ytterligare en dimension spänning, som spred sig hela vägen till omklädningsrummet.

Under de senaste matcherna har Raúl Asencio inte funnits med i Real Madrids matchtrupper trots att han har tränat på. Marca skriver att mittbacken har bett om ursäkt för sitt beteende till Arbeloa men att den senare ville att ursäkten skulle komma inför hela truppen.

Det ville dock inte Asencio som fortsatt var utanför truppen, fram till nu. Ursäkten till hela laget har framförts och spanjoren har tagits ut i de två senaste trupperna, utan att ha fått någon speltid.