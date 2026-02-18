Uppgifter: Coutinho bryter kontraktet

Philippe Coutinho uppges vilja lämna Vasco da Gama i förtid.

Enligt flera källor är parterna överens om att bryta kontraktet.

Philippe Coutinho återvände i somras till Vasco da Gama, först på lån från Aston Villa och därefter genom en permanent övergång. Det var hans andra sejour i moderklubben, som han lämnade redan 2008 för spel i Europa.

Men tiden tillbaka i Rio de Janeiro ser ut att bli kortvarig. Enligt uppgifter har Coutinho uttryckt en önskan om att bryta sitt kontrakt med klubben. Orsaken ska vara den kritik han fått från supportrar den senaste tiden.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger samtidigt att spelaren och Vasco da Gama är överens om att avsluta samarbetet i förtid. Därmed väntas 33-åringen inom kort stå utan kontrakt.

Klubben ska ha försökt övertala den offensive mittfältaren att stanna, men utan framgång.

Under sin långa karriär har Coutinho även representerat storklubbar som Liverpool FC, FC Barcelona och Bayern München.

På landslagsnivå står han noterad för 68 A-landskamper och 21 mål för Brasiliens herrlandslag i fotboll.