Uppgifter: Edvin Kurtulus blir borta året ut

Han drog på sig en tuff skada mot Real Betis.

Nu ser Edvin Kurtulus ut att bli borta under en längre tid.

Det uppger sajten Kortasport.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Ludogorets och Real Betis som Edvin Kurtulus, 25, drog på sig en tuff skada.

Redan i den åttonde matchminuten var olyckan framme och svensken tvingades till byte. Detta med en ”allvarlig skada”, enligt sajten Kortasport.

Nu skriver samma medie att den förre Bajen-backen inte kommer till spel under resten av året. När han kan tänkas vara tillbaka framgår dock inte av uppgifterna.

Under inledningen av årets säsong i Bulgarien spelade Kurtulus så gott som samtliga matcher från start för Ludogorets. Hans kontrakt med klubben sträcker sig fram till 2027.