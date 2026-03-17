Uppgifter: Flick blir kvar i Barcelona

Hansi Flick ser ut att bli kvar i Barcelona.

Enligt klubbens president är en kontraktsförlängning redan överens.



FC Barcelona är nära att säkra framtiden med Hansi Flick. Klubbens president Joan Laporta uppger att tränaren har accepterat ett nytt avtal.

Enligt uppgifter handlar det om en förlängning till 2028.



Flick har haft stor framgång sedan han tog över laget och ledde klubben till både ligatitel och cupseger under sin första säsong. Barcelona fortsätter även att prestera starkt den här säsongen, där laget toppar ligan och är vidare i Champions League-slutspelet.

Flick själv har uttryckt stor trivsel i klubben och öppnar för att stanna länge.