Uppgifter: Gimenez kan tvingas till operation

Tufft för Santiago Gimenez.

Milan-anfallaren kan tvingas till operation på grund av en fotskada.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Santiago Gimenez anslöt till AC Milan i februari 2025. Säsongen har kantats av en fotledskada han ådrogs sig för sex veckor sedan. Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport att mexikanen kan tvingas till operation.

Om Gimenez genomgår en operation kan han bli borta i flera veckor. Ett beslut väntas fattas i dagarna.

Gimenez noteras för sju mål och fem assist på 30 matcher i Milan.