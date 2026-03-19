Uppgifter: Goretzka på väg till Milan

Leon Goretzka kommer lämna Bayern München efter säsongen.

Enligt Gazetto Delo Sport har Milan erbjudit tysken ett kontrakt.

Leon Goretzka har bland annat ryktats till Arsenal under det senaste transferfönstret. Även Juventus ska vara intresserad av tysken. Nu har Milan gett sig in i leken.

Enligt Gazetto delo Sport har klubben erbjudit ett kontrakt till mittfältaren. Avtalet ska vara värt fem miljoner euro per säsong och sträcka sig till 2029.

Det är redan klart att Leon Goretzka kommer lämna Bayern München i sommar efter att han kontrakt med klubben löper ut. Tysken har spelat över 300 matcher för klubben sedan han anslöt från Schalke 2025.

Goretzka har även spelat 67 landskamper för Tyskland.