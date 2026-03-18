Uppgifter: Juventus ger sig in i jakten på Goretzka

Leon Goretzka, 31, kommer att tacka för sig i Bayern München under sommaren då hans avtal med storklubben löper ut.

Sedan det blev officiellt har det också ryktats en hel del kring tysken. Både FC Barcelona, Napoli och Arsenal har nämnts tillsammans med 31-åringen där de sistnämnda har sagt ligga i förarsätet kring en värvning.

Nu kommer dock La Gazzetta dello Sport med uppgifter om att ”The Gunners” får konkurrens kring jakten på Goretzka. Detta i form av Juventus där tränaren Luciano Spalletti håller mittfältaren mycket högt.

Utöver Leon Goretzka ska ”Den gamla damen” även hålla ögonen på den skandalomsusade Mason Greenwood, som i dag spelar för franska Marseille.