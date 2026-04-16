Uppgifter: Ibrahimovic portad från Milans omklädningsrum

Zlatan Ibrahimovic får inte längre vistas i Milans omklädningsrum.

Detta har bland annat med tränaren Massimiliano Allegri att göra, enligt Corriere dello Sport.

Med tolv poäng upp till serieledande Inter går det relativt tungt för AC Milan just nu, som också har åkt ur Coppa Italia.

Det har också fått stämningen i klubben att kallna något, om man får tro Corriere dello Sport. Enligt tidningen råder det osämja mellan tränaren Massimiliano Allegri och klubbledningen, och det ska också vara något oklart hur rollerna i klubbens toppskikt ser ut.

En av personerna i ledningen är Zlatan Ibrahimovic, som är rådgivare till aktieägarna Red Bird och ledningen i Milan, som inte har synts till på länge. Den förre Milan-spelaren har, enligt journalisten Maurizio Pistocchi, hållit sig borta från planen och kamerorna. Detta med anledning av att han har portats från att besöka lagets omklädningsrum.

Det ska dock inte beröra svensken särskilt mycket. Enligt uppgifter från Calciomercato sägs Ibrahimovic få en större roll i klubben efter en bolagsstämma i juni månad.