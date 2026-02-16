Uppgifter: Jordon Ibe åtalad för misshandel

Jordon Ibe var nära en övergång till Umeå FC i fjol.

Nu står engelsmannen åtalad för misshandel.

Det rapporterar BBC.

Foto: Bildbyrån

Jordon Ibe har haft en brokig fotbollskarriär. den förre Liverpool-talangen har lidit av psykisk ohälsa under sin tid som fotbollspelare.

I fjol skrev Ibe på för Umeå FC i superettan. Avtalet bröts efter problem med arbetstillstånd och han flyttade hem till England för spel i de lägre divisionerna.

Enligt BBC har Jordon Ibe gripits på en flygplats i England och står åtalad för misshandel. BBC rapporterar att Iben släpptes mot borgen och kommer att infinna sig i rätten i mars.

30-åringen huserar för närvarande i bulgariska Lokomotiv Sofia.