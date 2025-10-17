Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/Wikimedia Commons

Uppgifter: Lamine Yamal kräver betalt för autografer

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nu är det slut på autografer från världsstjärnan Lamine Yamal.
Detta förutsatt att du inte betalar pengar, uppger Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån/Wikimedia Commons

Hade du för avsikt att resa till FC Barcelonas träningsanläggning för att få en autograf av världsstjärnan Lamine Yamal bör du nog tänka om.

Enligt spanska Mundo Deportivo har 18-åringen slutat att skriva autografer invid träningsanläggningen då han har för avsikt att ingå ett nytt samarbete.

Det har att göra med ett företag som specialiserar sig på kläder och sportprylar, vilket också kommer att innebära att hans autograf nu blir en tjänst som kräver betalning.

Vidare skriver Mundo Deportivo att Lamine Yamal fortsatt kommer att ställa upp på fotografier med supportrar som vill ta en bild med honom.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt