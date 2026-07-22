Uppgifter: Luka Modric slutar i landslaget

Luka Modric kan snart ha gjort sin sista match för Kroatien.

Efter Nations League-mötet med Spanien kommer veteranen tacka för sig.

Detta uppger Gazzetta dello Sport.

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Luka Modric har representerat Kroatien i 20 år. Under den tiden har han spelat tio stora mästerskap och tagit både silver och brons i VM. I sommarens VM blev det däremot ingen succé och det lilla balkanlandet åkte ut i sextondelsfinalen mot Portugal.

Nu ser den långa landslagskarriären ut att närma sig sitt slut. Enligt Gazzetta dello Sport kommer Modric tackas av i samband med Nations League-matchen mot Spanien i Split den 6 oktober.

Den matchen blir Kroatiens fjärde i höstens Nations League-spel. Innan den förmodade svanesången ställs laget mot Tjeckien och Spanien borta, följt av England på hemmagräs i Rijeka.

Slaven Bilic tog nyligen över uppdraget som förbundskapten efter att Zlatko Dalic valt att tacka för sig. Bilic var även förbundskapten mellan 2006 och 2012, även då med Modric i laget.

Totalt har 40-åringen spelat 202 matcher för landslaget.

Gazzetta dello Sport uppger även att Modric är i färd med att förlänga sitt avtal med Milan till 2027.