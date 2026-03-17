Uppgifter: Mudryk kan lånas ut till Strasbourg

Mychajlo Mudryk framtid är oviss efter avstängningen.

Nu pekar uppgifter på en möjlig flytt till Frankrike och Nanasis klubb Strasbourg.

Sebastian Nanasi kan få en ny lagkamrat – och konkurrens. Enligt uppgifter är franska Strasbourg ett tänkbart nästa steg för Mychajlo Mudryk.

Yttern tillhör Chelsea men är för närvarande avstängd efter att ha testat positivt för en otillåten substans under 2024. Skulle den avstängningen hävas öppnas dörren för en utlåning.

Strasbourg, som delar ägare med Chelsea, pekas ut som en möjlig destination. Uppgifterna gör också gällande att Mudryk själv är öppen för en flytt.