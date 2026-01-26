Uppgifter: Pato intresserad av att köpa League Two-klubb 

2023 spelade den brasilianska forwarden Alexandre Pato sin sista match som professionell fotbollsspelare.

Nu kan han vara på väg att ta nästa karriärsteg och bli klubbägare.

Alexandre Pato kan vara på väg att bli klubbägare.

Det handlar om Colchester United, som för närvarande spelar i League Two. Klubben har varit till salu sedan september och enligt BBC är en affär med den 36-åriga brassen ”möjlig”, men inget definitivt besked lär komma i närtid.

Colchester United har bekräftat att Pato var på plats under lagets senaste hemmamatch, då Fleetwood Town besegrades med 2–1. Han ska ha varit där i sällskap med klubben nuvarande ägare Robbie Cowling.

Alexandre Pato är noterad för 10 mål på 27 landskamper för Brasilien. Han representerade även sitt land vid två olympiska spel, 2008 och 2012.

På klubblagssidan var han mest framträdande under sina år i AC Milan mellan 2007 och 2013.

