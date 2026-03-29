Uppgifter: Pellegrino följs av storklubbar

Mateo Pellegrino har imponerat i Parma.

Nu uppges både Milan och Juventus vilja värva anfallaren i sommar.

Mateo Pellegrino har vuxit fram som en nyckelspelare i Parma sedan ankomsten förra året. Den argentinske anfallaren har stått för en stark säsong.

Framgångarna har väckt intresse. Enligt uppgifter följs 24-åringen av både Milan och Juventus, som vill förstärka sina anfall inför nästa säsong.

Trots ryktena håller Pellegrino fokus på nuet.



– Det har redan gått ett år sedan jag kom hit, och det har gått väldigt snabbt. Jag är glad över det jag har uppnått tillsammans med mina lagkamrater. Supportrarna älskar mig, och det är det bästa med fotbollen. Jag känner mig väldigt glad och hemma här i Parma, säger han vid ett event.

Samtidigt utesluter han inte en framtida flytt.



– Jag oroar mig inte över det. Jag vill inte blicka för långt fram. Just nu ligger allt fokus på nästa träning.