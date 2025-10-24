Uppgifter: Raphinha missar helgens El Clásico

På söndag ställs Real Madrid mot FC Barcelona.

Då menar spanska AS att det finns en stor risk att Raphinha missar matchen.

Det kan i sin tur öppna för för svenske Roony Bardghji.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Under söndagseftermiddagen ställs Real Madrid mot FC Barcelona i säsongens första El Clásico.

Med två dagar kvar till matchen på Santiago Bernabeu i Madrid kommer dystra nyheter för de med Barcelona-sympatier. Detta då stjärnan Raphinha ser ut att missa matchen, vilket spanska AS skriver.

De menar att brassen klev av torsdagens träning med en ”dålig känsla” och att han missade fredagsträningen. Raphinha har heller inte spelat match sedan i slutet av september, och ser nu ut att missa ytterligare en tillställning.

Ytterns vakans kan dock föra med sig någonting positivt för svensk del. Detta då den öppnar upp för talangen Roony Bardghji. Själv menar även 19-åringen att han är beredd att spela sitt första El Clásico.

– Det känns som om allt blir bättre och bättre. Jag är väldigt nöjd just nu. Jag känner att jag har självförtroende, vilket förstås är viktigt för en fotbollsspelare, så jag närmar mig nästa match med mycket självförtroende. Jag tror hela laget har självförtroende, alla ser fram emot det. Så ja, vi är redo, särskilt jag för mitt första El Clásico. Jag är fullt förberedd, sade Bardghji nyligen till Bein Sports.

Matchen mellan Real Madrid och Barcelona har avspark klockan 16.15 på söndag.