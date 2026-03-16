Uppgifter: Real Madrid ute efter Michael Olise
Michael Olise har fått spanska ögon på sig.
Enligt tyska Bild är Real Madrid intresserade av fransmannen.
Michael Olise har stot för en succésäsong i Bayern München. Nu har Real Madrid börjat spana in Olise, enligt uppgifter från Bild.
Den spanska storklubben ska enligt uppgifterna ha Olise högt på sin lista över potentiella värvningar i sommar. Frågan är om Bayern München kommer vara villiga att släppa sin stjärna.
Fransmannen har svarat för 15 mål på 38 matcher i alla tävlingar. Kontraktet med den tyska jätten sträcker sig till 2029.
