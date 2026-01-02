Uppgifter: Sergio Ramos vill investera i sin gamla klubb

Sergio Ramos har nyligen lämnat mexikanska Monterrey.

Nu vill spanjoren köpa in sig i LaLiga-klubben Sevilla.

Det rapporterar tidningen Marca.

Foto: Alamy

Sergio Ramos, 39, har nyligen lämnat mexikanska Monterrey. Den spanske försvararen står utan någon klubb men kan ha hittat ett nytt framtida projekt.

Den spanska klubben Sevilla kan gå till försäljning och klubbens huvudaktieägare överväger en amerikansk investeringsgrupp. Denna process har, enligt spanska Marca, svalnat av och nu vill två affärsmän att ägandet ska ligga hos Sevilla-supportrarna.

Tidningen gör gällande att Sergio Ramos har hört sig för kring försäljningen av Sevilla och uppges vara villig att investera i klubben. För närvarande ska det endast vara initiala kontakter som tagits.

Sergio Ramos är född och uppvuxen i staden Sevilla. han kom i klubben som ungdom innan han flyttade till Real Madrid.

Ramos har gjort 87 tävlingsmatcher för Sevillas A-lag.