Uppgifter: Sju landslagsspelare från Eritrea saknas

I slutet av mars spelade Eritrea sina första kvalmatcher till de afrikanska mästerskapen på 18 år.

I dag har sju av spelarna i landslaget inte kommit hem från bortamatchen i Eswatini.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Den 31 mars hade det eritreanska herrlandslaget i fotboll rest till Eswatini för att spela det andra av två kvalmöten till de afrikanska mästerskapen.

Dubbelmötet vann de med totalt 4-1 och var även landets första kvalmatcher till turneringen på 18 år.

Nu har sju av spelarna från bortmatchen i Eswatini inte kommit hem och har anmälts saknade, enligt nyhetsbyrån Reuters. Lyssnar man till Eritreas tränare, Hesham Yakan, handlar det om sju spelare på bänken som flydde från samlingen.

– Jag tror inte att de kommer att fortsätta spela fotboll, säger Yakan till Reuters.

Det är inte heller den första gången spelare flyr från en landslagssamling med Eritrea. Det ägde även rum efter en VM-kvalmatch år 2015, då stora delar av truppen vägrade att återvända till sitt hemland.

Anledningen till att Eritrea inte har spelat några kvalmatcher till de afrikanska mästerskapen på länge beror på att det har funnits en stor risk att spelare flyr. I mötena mot Eswatini fanns två svenskar med, i form av Degerfors Nahom Netaby samt Victor Fors som spelar för norska Kongsvinger.