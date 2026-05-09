Aubameyang pekas ut efter fest på Marseilles anläggning

Det stormar kring Marseille efter nya uppgifter om att spelare festat på klubbens träningsanläggning.

Pierre-Emerick Aubameyang uppges ha varit en av de drivande bakom händelsen.

Marseille ska ha samlat spelartruppen på ett fyra dagar långt träningsläger på klubbens anläggning Commanderie för att stärka sammanhållningen inför avslutningen av säsongen.

Men enligt Foot Mercato urartade samlingen efter den sista dagen, något som Fotbollskanalen var först med att rapportera om.

Flera spelare uppges ha ”gått loss” inne på träningsanläggningen och orsakat omfattande oreda. Bland annat ska rum ha lämnats i kaos, sängar flyttats runt och brandsläckare tömts inne i ett arbetsrum.

Enligt uppgifterna var Pierre-Emerick Aubameyang en av de ledande personerna bakom händelsen.

Vittnen ska enligt Foot Mercato ha beskrivit scenerna som ett ”sommarläger”, samtidigt som flera anställda på plats uppges ha blivit skakade av spelarnas beteende.