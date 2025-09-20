Uppgifter: Swedberg har skadat sig – igen

Williot Swedberg gick en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till La Liga-premiären på grund av skada.

Nu skriver Marca att Celta Vigo-svensken skadat sig igen och missar matchen mot Rayo Vallecano under söndagen.

I fjol gjorde Williot Swedberg succé i Celta Vigo.

Den här säsongen har inletts tyngre för Swedberg som visserligen hann bli spelklar till La Liga-premiären efter skada och startade i förlustmatchen mot Getafe, men efter det har blivit en halvlek mot Real Betis och två inhopp mot Mallorca och Villarreal.

Nu verkar det som att Swedberg missar söndagens match mot Rayo Vallecano. Enligt Marca har svensken som lämnade Hammarby för Celta sommaren 2022 stukat foten.

Hur länge 21-åringen blir borta är ovisst.