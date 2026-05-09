Uppgifter: Tanković förlänger med Omonia Nicosia

Muamer Tanković blir kvar i AC Omonia.

Efter ännu en ligatitel har parterna kommit överens om ett nytt kontrakt, enligt Sportbladet.

Efter att nyligen ha varit med och säkrat ligatiteln för Omonia Nicosia väntas svensken nu förlänga sitt avtal med klubben. Enligt Sportbladet är parterna överens och en officiell bekräftelse väntas inom kort.

Under säsongen har Tankovic svarat för åtta mål och 13 assist, vilket gjort honom till en av lagets mest framträdande spelare.

Den tidigare Hammarby IF-spelaren kom till Omonia i september förra året efter en längre tid i Pafos FC.