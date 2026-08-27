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Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

Uppgifter: Uefa vill dra Gianni Infantino inför rätta

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Jakob Bergelv
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Uefa fortsätter att pressa Gianni Infantino.
Enligt flera medier vill förbundet väcka åtal mot Fifa-presidenten.

Fifas president, Gianni Infantino, talar under presskonferensen vid det 132:a IFAB:s årliga generalmöte på Home of FIFA i Zürich, Schweiz, lördagen den 3 mars 2018.
Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

The Times avslöjade nyligen att Uefa häver sin bojkott av VM tillföljd av Fifas, numera skrotade, planer på att sälja av turneringen till privata aktörer. Man har däremot inte blivit mindre missnöjda med presidenten Gianni Infantino.

Enligt flera medier vill Uefa nu ställa Fifa-presidenten inför rätta.

Rob Harris från Sky Sports menar att Uefa anklagar Infantino för en bedrägligt uppblåst värdering som marknadsförts av Infantino för hans egen vinning, kopplat till värderingen på 20 miljarder dollar av det föreslagna dotterbolaget där VM-rättigheterna skulle samlas.

Organisationen kallar även Infantinos handlingar för ”kriminell misskötsel”, enligt Harris.

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