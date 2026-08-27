Uppgifter: Uefa vill dra Gianni Infantino inför rätta

Uefa fortsätter att pressa Gianni Infantino.

Enligt flera medier vill förbundet väcka åtal mot Fifa-presidenten.

Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

The Times avslöjade nyligen att Uefa häver sin bojkott av VM tillföljd av Fifas, numera skrotade, planer på att sälja av turneringen till privata aktörer. Man har däremot inte blivit mindre missnöjda med presidenten Gianni Infantino.

Enligt flera medier vill Uefa nu ställa Fifa-presidenten inför rätta.

Rob Harris från Sky Sports menar att Uefa anklagar Infantino för ”en bedrägligt uppblåst värdering som marknadsförts av Infantino för hans egen vinning”, kopplat till värderingen på 20 miljarder dollar av det föreslagna dotterbolaget där VM-rättigheterna skulle samlas.

Organisationen kallar även Infantinos handlingar för ”kriminell misskötsel”, enligt Harris.