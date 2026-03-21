Utspelet kring svenske tränaren: ”Sämsta jag har haft”

Thomas Gravesen berättar vilken tränare han ogillat mest under karriären.

Det föll på den svenske tränaren Bo Johansson.

– Vi klickade inte alls, säger det danske ex-proffset i Viaplay.

Den danske före detta proffsspelaren Thomas Gravesen har berättat vilken tränare han har haft svårast med att komma överens. 50-åringen har tidigare spelat i klubbar som Real Madrid, Everton och Celtic – men den värsta tränaren han har haft vari svensken Bo Johansson.

Det var i Danmarks landslag som Johansson var förbundskapten mellan 1996 till 2000. Gravesen menar att de inte kom överens någonstans.

– Jag var en lovande och lovande spelare i HSV, och så fanns det en förbundstränare som hette Bo Johansson , som inte alls var på samma våglängd som mig. Jag fick inte ha honom särskilt mycket, men det var tillräckligt för att det skulle bli värst, säger Gravesen och fortsätter:

– Vi klickade inte alls. Han hade inte samma uppfattning om hur man ska närma sig saker som jag. Det var så långt ifrån vad jag var. Det är därför jag skulle peka ut Bo Johansson som den sämsta tränaren jag någonsin haft.

Gravesen lyfter upp ett exempel på där det skar sig med den svenske förbundskaptenen.

– Jag var ute efter Stig (Tøfting), och sedan springer han framför mig. Sedan står Bo Johansson framför mig och vill tackla mig. Jag tänkte: Vad håller du på med?. Mitt i träningen var han inne för att skydda de andra. Det fungerade inte för mig, avslutar dansken och tydliggör att det inte handlar om personen Bo Johansson utan tränaren.

Bo Johansson har förutom det danska landslaget, varit verksam i klubbar som Kalmar FF, Öster (två SM-guld), IFK Göteborg och Molde.