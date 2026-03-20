Uttagen i England – trots noll minuter i Premier League

England kommer spela totalt fyra träningsmatcher innan sin VM-premiär mot Kroatien. Först ut är Uruguay och Japan, för vilket Thomas Tuchel har presenterat sin trupp.

Tysken har tagit ut hela 35 spelare den här gången, i syfte att utvärdera spelarna inför VM i sommar.

I truppen finns två debutanter. James Garner från Everton och Brightons reservmålvakt Jason Steele, som inte har spelat en enda minut i Premier League den här säsongen.

I den andra änden är spelare som Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw och Ollie Watkins utanför truppen.

Hela truppen:

Målvakter:

Jordan Pickford, Dean Henderson, Aaron Ramsdale, Jason Steele, James Trafford

Försvarare:

Dan Burn, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, John Stones, Fikayo Tomori, Harry Maguire, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Tino Livramento, Jarell Quansah

Mittfältare:

Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, James Garner, Jordan Henderson, Adam Wharton, Morgan Rogers, Cole Palmer

Anfallare:

Harry Kane, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Phil Foden, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Dominic Solanke, Noni Madueke