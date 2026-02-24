Valencia rycker skadad spelares nummer – igen

I fjol tog Umar Sadiq över Thierry Correias nummer 12 – som gick skadad.

Nu gör Valencia samma sak igen när argentinska förvärvet Renzo Saravia tar över Dimitri Foulquiers nummer 20 – som också går skadad i storklubben som kämpar för överlevnad i La Liga.

Valencia har blott två poängs marginal ner till nedflyttningsstrecket.

Dessutom har man haft problem på högerbacksplatsen där såväl Thierry Correira som Dimitri Foulquier gått skadade – vilket gjort att vinterlånet Unai Núñez från Celta Vigo fått kliva ut från mittbacken till högerbackspositionen.

Nu är visserligen Correira precis tillbaka, men Foulquier missar resterande del av säsongen och därför har krisklubben som vann dubbla La Liga-titlar i början av 2000-talet nu agerat med den kontraktslöse argentinaren Renzo Saravia med nio A-landskamper på meritlistan. Kontraktet med högerbacken som i somras lämnade Atlético Mineiro är skrivet säsongen ut.

Saravia tar något märkligt över Foulquiers tröja nummer 20 resten av säsongen – trots att trotjänaren Foulquier har kontrakt med Valencia till 2027.

Det här är inte första gången som Valencia rycker en skadad spelares nummer. Förra vintern anslöt Umar Sadiq på lån från Real Sociedad och han fick då nummer 12 som skadade Thierry Correira hade.

I somras fick Correira tillbaka tröja nummer 12. Det återstår att se vad som händer med Foulquiers nummer 20 som han haft sedan ankomsten till Valencia 2021 när Saravias kontrakt löper ut till sommaren.