Valencias mardrömsbesked inför Real Madrid

Under lördagskvällen gästar Valencia spanska serieledaren Real Madrid.

Då kan laget få klara sig utan mittfältsstjärnan Javi Guerra som saknades under torsdagens träning.

Foto: Bildbyrån

Valencia går tungt i La Liga. Efter tio omgångar ligger laget på nedflyttningsplats med bara nio inspelade poäng.

Nu på lördag väntar tuffast möjliga uppgift med Real Madrid på bortaplan – ett Real Madrid som gått rent i Champions League och som kommer boostade till mötet med Valencia efter segern i El Clásico.

Som om det inte vore jobbigt nog för Valencia kan laget behöva klara sig utan mittfältsstjärnan Javi Guerra.

Lokaltidningen Superdeporte rapporterar nämligen att Guerra saknades på torsdagens träning, detta bara två dagar före mötet med serieledaren Real Madrid.