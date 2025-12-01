Vardys succé – sänkte Holms Bologna

Bologna mot Cremonese.

Då hade Jamie Vardy stor show.

Engelsmannen stod för två mål och blev matchhjälte.

Foto: Bildbyrån

Bologna tog emot Cremonese denna måndagskväll och efter lite mer än en halvtimme hade bortalaget gjort mål två gånger om, först genom Martin Payero och sedan genom Jamie Vardy.

Strax före paus reducerade Bologna genom Riccardo Orsolini, som var säker från straffpunkten.

Närmare än så kom dock inte Bologna, utan istället utökade Vardy bortalaget ledning tidigt i den andra halvleken och engelsmannens andra fullträff blev matchens sista.

Vardy blev således stor matchvinnare mot Emil Holms Bologna. Svensken som började på bänken fick hoppa in med ungefär tio minuter kvar.