Viktor Gyökeres kan bli historisk vid Arsenal-seger

Viktor Gyökeres har chansen att bli den elfte svensken att vinna ligacupen i England.

Samtidigt kan han skriva svensk fotbollshistoria.

Vinner Arsenal ligacupen är det första gången någonsin två raka vinnare har svensk representation.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

1991 blev Roland Nillson den första svensken att vinna den engelska ligacupen när hans Sheffield Wednesday slog Manchester United med 1-0 på gamla Wembley. Sedan dess har nio andra blågula spelare fått lyfta Englands näst största cupbuckla.

Däremot har det aldrig funnits svensk representation i två raka vinnare av ligacupen. Men det kan det snart bli ändring på. Om Arsenal, med Viktor Gyökeres i laget, vinner mot Manchester City i årets final kommer en svensk ha varit med och vunnit turneringen två år i rad för första gängen någonsin.

Förra årets ligacup vanns av Newcastle United med Alexander Isak och Emil Krafth i truppen. Isak gjorde även ett av Newcastles mål i finalen, då Liverpool besegrades med 2-1. Krafth fick nöja sig med ett inhopp i den 90:e minuten.

Om Viktor Gyökeres vinner turneringen blir han även den andra svensken som vunnit titeln med Arsenal. Först ut var Anders Limpar 1993, som däremot inte fanns med i finaltruppen.

Ligacupfinalen mellan Arsenal och Manchester City spelas den 22 mars på Wembley i London. Manchester City har vunnit titeln åtta gånger. Arsenal har endast fått lyfta pokalen vid två tillfällen.

Viktor Gyökeres värvades av Arsenal från Sporting i somras för 720 miljoner kronor. Det har så här långt blivit elva mål på 31 tävlingsmatcher för anfallaren.

Hela listan:

2025 – Alexander Isak & Emil Krafth (Newcastle United)

2023 – Victor Lindelöf & Anthony Elanga (Manchester United)

2017 – Zlatan Ibrahimović (Manchester United)

2011 – Sebastian Larsson (Birmingham City)

2002 – Nils-Eric Johansson (Blackburn Rovers)

2000 – Pontus Kåmark (Leicester City)

1997 – Pontus Kåmark (Leicester City)

1993 – Anders Limpar (Arsenal)

1991 – Roland Nilsson (Sheffield Wednesday)