Vill skriva ny historia: ”Snackar fortfarande om det”

STOCKHOLM. Celta Vigo var på vippen att nå Europa League-finalen på Nationalarenan i Solna 2017, men snubblade på mållinjen i semifinalen mot Manchester United.

Nu vill Carl Starfelt göra ny succé med galiciska klubben i Europaspelet.

– Folk snackar fortfarande om förra gången och det här är en väldigt stor grej, man märker det både i klubben och staden, säger landslagsbacken.

Foto: Alamy

Han missade förra landslagssamlingen på grund av skada. Därmed slapp Carl Starfelt klä skott för 2-2 mot Slovenien och 0-2-magplasket mot Kosovo i inledningen av VM-kvalet.

Nu har Starfelt gjort tre matcher på raken för sitt Celta Vigo. Segern i Europa League mot grekiska storklubben Paok förra veckan imponerar, likaså krysset mot formstarka Atlético Madrid i söndags där dock Starfelt svarade för ett självmål i 1-1-matchen.

– Det var lite oturligt där, men det är sådant som händer. Det har känts bra när jag spelat senaste matcherna och jag känner mig i bra form, så det är inga problem där, säger 30-åringen till FotbollDirekt.

Med Isak Hien osäker inför fredag på grund av skada (tränade inte med laget i går utan körde rehab) och där kapten Victor Nilsson Lindelöf inte ses redo att spela 90 minuter finns stora möjligheter till speltid för Starfelt i matcherna mot Schweiz och Kosovo.

– Jag kommer alltid till landslaget med förhoppning om att spela. Jag kommer hit och förbereder mig på bästa sätt, säger han.

”Väldigt inspirerande och viktigt”

I Celta Vigo spelar som bekant även Williot Swedberg, men trots att han får mycket speltid ratas han fortsatt av Jon Dahl Tomasson. I stället får forne Hammarbytalangen nöja sig med U21-landslaget.

– Som jag alltid säger är Williot en duktig spelare som kommer ha en bra framtid. Vi får se när han kommer med, konstaterar Starfelt diplomatiskt.

De två svenskarna spelar nu alltså i Europa League efter fina sjundeplatsen i La Liga i fjol. Det här är första gången sedan 2017 som galicierna är med i turneringen.

Då blev det succé. Bara ett mål fattades för förlängning mot Manchester United i semifinalen – ett dubbelmöte som engelsmännen vann med totalt 2-1 och tog sig därmed till finalen på Nationalarenan i Solna som United också vann mot Ajax.

– Folk snackar fortfarande om förra gången och det här är en väldigt stor grej, man märker det både i klubben och staden. Det är väldigt inspirerande och väldigt viktigt att vi är med nu igen, avslutar Starfelt.