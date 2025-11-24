Wahlqvist Egnell med assist i Pogoń Szczecins kross

Pogoń Szczecin krossade Zagłębie Lubin i den polska ligan.

Svensken Linus Wahlqvist Egnell stod för en assist.

Matchen slutade 5–1 till Pogoń Szczecin.

Foto: Alamy

Under måndagen ställdes Pogoń Szczecin mot Zagłębie Lubin i polska högstaligan Ekstraklasa.

Då stod Pogoń Szczecin för en rejäl överkörning. Redan i den tredje minuten tog hemmalaget ledningen. De utökade drygt sju minuter innan halvtid. Då spelade svenske högerbacken Linus Wahlqvist Egnell fram till Rajmund Mollar som drog till utanför straffområdet.

Matchen slutade till sist 5–1 till Pogoń Szczecin.

Wahlqvist Egnell byttes ut i den 84:e minuten.

Linus Wahlqvist Egnell lämnade IFK Norrköping för den polska klubben 2022 och står noterad för en assist på 16 framträdanden den här säsongen.

