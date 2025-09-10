Watford hyllar Elton John med ny tröja

För nästan 50 år sedan tog världsartisten Elton John över som ordförande för Watford.

Det firar Championship-klubben med en specialdesignad tröja.

Foto: Alamy/Watford

Det var år 1976 som artisten Elton John först blev involverad i sin barndomsklubb Watford. Världsstjärnan tog över som ordförande för klubben, en post som han har haft ända sedan dess.

Nästan 50 år senare inleder Watford ett jubileumsår, och det firar Championship-klubben bland annat med en specialdesignad tröja som ska bäras i lördagens ligamatch mot Blackburn Rovers.

”Vår sång. Vår saga”, skriver Watford med en blinkning till Elton Johns legendariska låt Your Song.

Den nya tröjan innehåller flera hänvisningar till Johns kärlek till Watford – inte minst det faktum att tröjan är blå, vilket var färgen på ”Hornets” när artisten först började stödja klubben.

Watford ligger på 14:e plats i The Championship efter fyra omgångar.