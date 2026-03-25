William Strömberg efter vändningen: ”Väldigt positivt”

PRAG: Hammarby besegrade Sparta Prag borta efter ett sent segermål av Fanny Peterson.

Lagets tränare William Strömberg är både nöjs och missnöjd med insatsen.

– Topparna var höga men dalarna var lite för djupa, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har skaffat sig ett drömläge inför returen i på hemmaplan i Europa Cup. Men det satt långt inne för Stockholmarna.

Bajen tappade ledningen från den första halvleken och med sju minuter kvar ledde hemmalaget. De sista fem minuterna lyckades Hammarby både kvittera och få in ett segermål.

– Det känns ju bra såklart att vinna på bortaplan. Sen får jag ju kolla på matchen i efterhand, men jag att i 60 minuter är vi ganska bra sen har vi en havltimme där vi inte alls är bra. Det färgar ändå lite hur jag känner för prestationen. Sen att vända matchen på det här sättet är såklart väldigt positivt, säger han till FotbollDirekt efter slutsignalen.

Segermålet var en projektil från inhopparen Fanny Peterson. Även Mathilde Jenzen kom in från bänken och bidrog till det sena avgörandet.

– Det är viktigt att kunna göra byten när saker och ting inte funkar eller när man behöver få in ny energi. Så det är bra att ha en bred bänk, säger han och fortsätter.

– Sen har vi ju lite problem när vi gör bytena till en början. Så det var skönt att vi kunde vända på det ändå till slut. Vi var lite illa ute där en period så det får vi titta varför det blir så, menar Strömberg

Vad behöver ni göra bättre inför returen?

– Det måste jag återkomma om. Jag behöver titta om den här matchen och lugna ner mig lite. Men det finns många bra delar att ta med sig. Topparna var höga men dalarna var lite för djupa idag.

Ett hundratal Hammarbyare hade rest ner till Prag för att följa sitt lag. Strömberg är mäkta imponerad över uppslutningen.

– Det är de som är klubben. Att vara här i Tjeckien och få det stödet är helt otroligt. Det märktes redan på uppvärmingen och så körde de hela vägen i mål. Det kan ju också vara det som gör att den där jävla bollen sitter i krysset på slutet också.

Returen spelas i Stockholm den 2 april.