Xabi Alonso: ”Relationen till Vinicius Junior är väldigt bra”

Vinicius Junior uppges ha varit i konflikt med Real Madrid-tränaren Xabi Alonso.

Då går den spanska tränaren ut och förklarar att så inte är fallet.

– Min relation till Vinicius Junior är väldigt bra, säger han till TNT Sports Brazil.

Foto: Bildbyrån

Under den senaste månaden har relationen mellan stjärnan Vinicius Junior, Real Madrid och tränaren Xabi Alonso uppgetts vara sårig.

Detta efter att den brasilianska stjärnan stormade ner i spelartunneln efter att han bytts ut i El Clásicot mot FC Barcelona i slutet av oktober.

Efter det har yttern själv gått ut och bett om ursäkt. Nu menar Xabi Alonso att det inte finns några som helst problem mellan honom och stjärnspelaren.

– Min relation till Vinicius Junior är väldigt bra. Jag anser att ”Vini” är en nyckelspelare och det finns ett gemensamt förtroende mellan oss, säger Alonso till TNT Sports Brazil och fortsätter:

– Vi pratar före matcher. Han vet vad jag tänker och jag vet vad han tänker. Det är det bästa sättet för oss att ta beslut tillsammans.

Under onsdagskvällen spelar Real Madrid Champions League-match mot grekiska Olympiakos på bortaplan. Den har avspark klockan 21.00.