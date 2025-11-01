Yamals skada väcker oro i Barcelona

Lamine Yamal uppges lida av en kronisk ljumskskada.

Det väcker oro i Barcelonas ledning.

Foto: Alamy

Lamine Yamal har missat fem matcher den här säsongen för Barcelona. Anledningen är problem med ljumsken. 18-åringen uppges lida av så kallat sportbråck eller atletisk pubalgi. En skada som orsakar smärta i ljumskområdet.

En spelare som lidit av samma problem är Lionel Messi.

– Jag har lidit av det ett tag nu, jag tränar lite och jag kan inte spela alla matcher. Det är inte ett problem som kan lösas över en natt. Jag mår bättre nu, men jag har fortfarande inte återhämtat mig och jag behöver fortfarande behandling, säger Messi enligt The Sun.

Tidigare uppgifter gör gällande att Barcelonas ledning överväger en operation för att få bukt på stjärnans problem. Enligt The Sun är Barça oroliga över att den kroniska sjukdomen inte har ett uppenbart botemedel.

Lamine Yamal står noterad för 28 mål och 39 assist på 114 A-lagsmatcher för Barcelona.



