Nils Zätterström, 21, ser ut att få starta för Genoa under söndagen.

Inför matchen hyllas svensken av tränaren Daniele De Rossi.

– Han är en väldigt intressant spelare, säger De Rossi enligt Tuttomercatoweb.

Foto: Alamy

Nils Zätterström har sedan flytten till Genoa haft svårt att slå sig in. Den tidigare MFF-talangen lämnade allsvenskan i fjol för Sheffield United. Zätterström har senare varit på lån i Genoa sedan i januari och under söndagen får han chansen att göra startdebut i Serie A när Fiorentina står för motståndet.

– Nils kommer att starta. säger Genoa-tränaren Daniele De Rossi enligt Tuttomercatoweb.

Zätterström hyllas samtidigt av den italienska ikonen.

– Han är en väldigt intressant spelare. Nils är en bra kille, han imponerade på mig med sitt lugn och sitt sätt att spela bollen med fötterna. Vi är nöjda med honom.

Matchen mellan Fiorentina och Genoa startar 15.00.