Zigiotti Olme målskytt när United tog sig vidare

Julia Zigiotti Olme fortsatte sin fina form mot Atlético Madrid.

Svenskan nätade för andra matchen i rad i Women’s Champions League.

United vann med 2-0 och är därmed vidare.



Julia Zigiotti Olme trivdes mot Atlético Madrid. Efter 3–0-segern på bortaplan veckan innan gav hon Manchester United ledningen även i returmötet hemma i England.

I den 28:e minuten placerade mittfältaren in 1–0 med ett välavvägt vänsteravslut.



Strax före paus utökade anfallaren Jess Park till 2–0, och Manchester United hade därmed kopplat ett tydligt grepp om dubbelmötet.



Fler mål blev det inte i matchen och Manchester United är därmed klara för avancemang i Champions League efter totalt 5-0 över två matcher. I kvartsfinalen väntar FC Bayern München Frauen. Det första mötet spelas den 24 mars.



Fler svenskar i spel

Hanna Lundkvist startade också mötet, medan Ellen Wangerheim hoppade in i den andra halvleken. Wangerheim var nära sitt första mål i Unitedtröjan, men målvakten i Atlético Madrid Femenino stod för en avgörande räddning.